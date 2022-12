Les Bourses européennes ouvrent sans grande direction

A 9H00, le rebond était modeste à Paris (+0,24%) et Francfort (+0,11%) tandis que Londres cédait 0,17% dans les premiers échanges, après plusieurs séances de repli. A 9H40, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles diminuait de 0,29 %, à 3 695,92 points.

La Bourse de Tokyo a terminé en repli de 0,4%, plombée comme Wall Street la veille par la perspective d'une possible récession, mais aussi par l'appréciation du yen qui pénalise les entreprises japonaises exportatrices.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a bondi de 3,4%, après les assouplissements sanitaires annoncés la veille par Pékin et des informations de presse sur un possible allègement des restrictions à Hong Kong. Mercredi, la place avait perdu plus de 3%.

"Il semble qu'il y ait peu à offrir pour apporter une direction significative aux marchés en ce moment, ce qui n'a rien d'étonnant à l'approche des décisions des banques centrales la semaine prochaine", écrit Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les décisions de politique monétaire attendues la semaine prochaine des deux côtés de l'Atlantique distillent une certaine prudence sur les marchés. Ceux-ci ont intégré que les banques centrales allaient poursuivre la dynamique de hausse des taux, tout en cherchant à déterminer à quel moment la banque centrale américaine (Fed) pourrait commencer à opérer un changement de politique.

La réunion de la Réservé fédérale (Fed) sera précédée de la publication de deux indicateurs d'inflation, vendredi (prix à la production en novembre) et lundi (prix à la consommation).

"Le catalyseur de marché est passé de l'évaluation d'une politique monétaire dure de la Réserve fédérale, où les actions et les obligations baissent en même temps, à des craintes de récession, où les actions restent sous pression tandis que les investisseurs cherchent refuge dans des actifs jugés plus sûrs, comme les emprunts d'État", observe de son côté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Mercredi, les places boursières avaient semblé davantage focalisées sur les risques de récession en 2023 que sur l'annonce d'un allègement général des règles sanitaires contre le Covid en Chine.

Mais "bien sûr, il ne faut pas oublier qu'une croissance chinoise plus forte impliquera plus de tensions sur les matières premières et donc sur l'inflation", souligne Natixis Research CIB dans un note.