Les marchés européens à nouveau en négatif, le Bel 20 retombe sous les 3 700 points

La clôture confirmait une quatrième baisse consécutive pour la Bourse de Bruxelles (-0,38 %), avec un Bel 20 qui retombait à 3 692,60 points, avec 12 de ses éléments dans le rouge. KBC (55,22) et Elia (137,10) pesaient toujours sur la tendance en perdant 3,19 et 1,37 %, Ackermans (151,30) reculant de même de 1,50 %. Ageas (41,16) gagnait 0,27 % tandis que les poids lourds AB InBev (56,54) et arGEN-X (374,50) s'appréciaient de 0,32 et 1,74 %