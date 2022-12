Wall Street ouvre en hausse, à la recherche d'un second souffle

La Bourse de New York a ouvert en hausse, après une série de séances négatives, le marché restant cependant prudent avant la publication de deux indicateurs d'inflation, vendredi et mardi. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones gagnait 0,55 %, l'indice Nasdaq progressait de 0,50 % et l'indice élargi S&P 500 de 0,52 %.