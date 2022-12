Les Bourses européennes renouent avec une courbe positive, le Bel 20 repasse les 3 700 points

Après une séance agitée, la Bourse de Bruxelles terminait finalement sur un regain de 0,78 %, le Bel 20 remontant à 3 721,33 points avec 15 de ses éléments dans le vert. Ageas (42,23) et KBC (56,12) valaient finalement 2,60 et 1,63 % de plus que vendredi, AB InBev (56,88) gagnant 0,60 % tandis qu'Umicore (34,95) et Solvay (94,70) gagnaient 2,76 et 1,74 %, UCB (71,66) et arGEN-X (369,40) perdant par contre 1,24 et 1,36 %.