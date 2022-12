Les Bourses européennes dans le vert, égayées par l'inflation américaine

Les chiffres de l'inflation américaine inférieurs aux attentes devaient doper l'euro et les marchés d'actions des deux côtés de l'Atlantique, le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles bondissant de 2,16% avant de revenir rapidement à la prudence et terminer sur un regain de 1,45% à 3.749,83 points, avec tous ses éléments en hausse à l'exception de son poids lourd arGEN-X et d'Ageas.