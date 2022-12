Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le billet vert perdait 0,29% à 1,0664 dollar pour un euro et 0,27% à 1,2400 dollar pour une livre. Le marché des changes se prépare à la fin de la réunion de la Fed mercredi soir, puis aux décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

"Cela pourrait peser sur le dollar"

Des hausses de 50 points de base sont attendus de la part des trois grandes banques centrales, et les propos des dirigeants seront scrutés pour voir à quel rythme la lutte contre l'inflation continuera en 2023.

"Nous nous attendons à ce que le patron de la Fed Jerome Powell parle lors de sa conférence de presse des risques pour la croissance économique mais aussi de la nécessité d'amener l'inflation" à son objectif de 2%, commente Kristina Clifton, analyste chez Commonwealth Bank of Australia. "Si l'accent est mis sur la croissance économique, cela pourrait peser sur le dollar", ajoute-t-elle.

Côté zone euro, il faudra surveiller les prévisions de croissance, juge Geoffrey Yu, de BNY Mellon : si la croissance devait se contracter de façon marquée, "il serait difficile de justifier une hausse des taux en pleine récession, même avec une inflation élevée", note-t-il.

Enfin, au Royaume-Uni, la BoE aura eu peu de temps pour digérer les données sur l'inflation publiées mercredi matin.

En novembre sur un an, l'inflation a ralenti à 10,7% mais reste proche de sommets en 40 ans atteints le mois précédent à 11,1%. "C'est plus de cinq fois l'objectif de 2% de la BoE, il y a encore beaucoup de marge avant qu'on puisse parler de baisse des taux", prévient Srijan Katyal, analyste chez ADSS.