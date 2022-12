Retour sur les plus importantes introductions en Bourse de 2022 dans le monde

Le nombre d'opérations a baissé de 45% et atteint au total 1.333 introductions, pour 179,5 milliards de dollars levés, un montant lui aussi en fort repli de 61% par rapport à 2021.

"Tout au long de l'année 2022, l'activité mondiale des introductions en bourse a été affectée par une volatilité accrue du marché et d'autres conditions de marché défavorables, ainsi que par les performances médiocres de nombreuses introductions en bourse cotées depuis 2021", explique Franck Sebag, associé EY, cité dans le communiqué.

Inflation élevée, remontée brusque des taux d'intérêt et incertitudes géopolitiques autour de la guerre en Ukraine ont contribué à ce que les entreprises ne s'aventurent pas en Bourse cette année.

C'est surtout aux Etats-Unis que le coup d'arrêt s'est fait sentir: le nombre d'entrées en Bourse s'est écroulé de 78%, à 90, et leur montant de 94%, à 8,6 milliards.

La plus grosse introduction à Wall Street a été Corebridge, société d'assurance vie et d'épargne retraite, qui a levé 1,7 milliard en septembre, bien loin des 13,7 milliards levés par le constructeur de véhicules électriques Rivian en novembre 2021.

Sur le continent américain, le montant des fonds levés atteint même un plus bas depuis 20 ans.

En Europe, la place de Francfort a accueilli le constructeur allemand de voitures de luxe Porsche, pour 8,7 milliards de dollars, qui, à lui seul, a représenté près de la moitié des montants levés au cours de l'année en Europe.

Avec 149 opérations et 18 milliards de dollars levés, les introductions en Bourse en Europe ont baissé de 70% en volume et de 78% en valeur sur un an.

Deux régions sortent du lot: la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord où les montants levés ont plus que doublé grâce à l'arrivée de géants de l'énergie comme le fournisseur d'électricité et d'eau de Dubaï, Dewa pour 6,1 milliards de dollars. Et la Chine, où les introductions en Bourse ont été soutenues par des politiques publiques.

Franck Sebag s'attend à ce que le nombre d'introductions en Bourse rebondisse en 2023 alors que "des conditions plus favorables semblent être mises en place" pour une reprise "d'ici la seconde moitié de l'année".