Paris a pris 0,32%, Francfort 0,36% et Londres 0,40% alors que Milan a fini quasi stable (-0,02%). Sur le marché obligataire, les taux souverains ont continué leur remontée et l'écart entre les taux allemands et italiens s'est creusé.

Wall Street ne parvenait pas à rebondir et stopper la spirale baissière du mois de décembre: le Nasdaq perdait 1,22%, le S&P 500 0,60% et le Dow Jones 0,19% vers 16H50 GMT.

Le taux souverain américain à 10 ans montait nettement et se rapprochait de son plus haut du mois, à 3,60%. Cette remontée pèse particulièrement sur les entreprises technologiques, très sensibles aux conditions de financement.

"Nous nous dirigeons vers les dernières lueurs d'une année qui a connu une volatilité et des faiblesses importantes", souligne Michael Hewson, de CMC Markets.

Valeurs de clôture du 19 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.