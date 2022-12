À la Bourse de Bruxelles, les neuf gagnants et les onze perdants de l'indice Bel 20 se sont maintenus en équilibre presque parfait. L'indice a clôturé à 3 671,37 points. C'est à peine 0,07 point de plus que lundi. Le plus gros gain quotidien parmi les valeurs d'élite a été pour Aperam, qui a clôturé en hausse de 1,59 %à 28,67 euros.

Francfort a reculé de 0,42% et Paris de 0,35%, même si une bonne partie des pertes du début de journée ont été rattrapées. Londres (+0,13%) et Milan (+0,15%) ont même fini en positif, tandis que les taux d'intérêt souverain ont de nouveau grimpé.

Valeurs de clôture du mardi 20 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :