L’inquiétude vient essentiellement de l’évolution du Covid en Chine et de ses effets sur l’économie.

Les Bourses mondiales entrent dans la période plus calme de l’année

Sans disposer de statistiques précises ou d’informations crédibles, il est difficile de se faire une idée des effets du relâchement de la politique du “zéro-Covid” sur l’économie chinoise et, partant, sur la production des multiples produits qui alimentent le commerce mondial. On évoque une explosion des cas en dizaines de millions par jour, mais rien ne filtre sur les effets de cette déferlante. Ce que l’on voit en revanche, c’est que sur l’année, les principaux indicateurs boursiers y restent dans le rouge, avec des pertes entre 16 % et 23 %. En Asie encore, la seule nouvelle largement commentée cette semaine est venue du japon où la Banque...