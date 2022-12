Malgré un repli à la Bourse de New York et la fermeture de celle de Londres, les indices ont pris 0,70% mardi à Paris, 0,30% à Francfort. En revanche, la tendance a été plus hésitante à Milan (-0,09%).

La hausse des taux d'intérêt et le faible démarrage des marchés boursiers américains ont également poussé la Bourse de Bruxelles dans le rouge mardi. L'indice Bel 20 a baissé de 0,22 % à 3 717,67 points. Les pertes quotidiennes les plus importantes parmi les valeurs de l'indice ont été enregistrées par Umicore et UCB. Le groupe des métaux a chuté de 1,61 % à 34,19 euros, tandis que le groupe des produits pharmaceutiques a terminé en baisse de 1,55 % à 73,50 euros.

Valeurs de clôture du mardi 27 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 56,85 (56,78)

Ackermans + 162,10 (161,70)

Aedifica - 75,05 (75,60)

Ageas + 42,01 (41,96)

Aperam - 29,77 (29,81)

arGEN-X - 350,20 (355,50)

Cofinimmo - 82,55 (82,75)

Colruyt - 21,35 (21,68)

D'Ieteren + 179,80 (177,70)

Elia - 133,80 (134,20)

Galapagos = 40,00 (40,00)

GBL - 74,92 (75,10)

KBC + 60,70 (59,94)

Proximus + 8,91 (8,89)

Sofina + 205,80 (204,40)

Solvay + 95,76 (95,68)

UCB - 73,50 (74,66)

Umicore - 34,19 (34,75)

VGP + 77,40 (77,20)

WDP - 26,46 (26,62)

L'avis du Broker

Nous présentons aujourd’hui les cinq sociétés américaines et suisses qui ont fait leur retour dans la liste des 20 actions préférées de Leleux Associated Brokers pour 2023.

Roche est apprécié pour la qualité de son pipeline (160 molécules), notamment dans le développement de thérapies innovantes dans le domaine du cancer. "Le groupe a continué d’intensifier ses efforts de recherche et développement alors que la marge opérationnelle est positionnée sur un niveau très élevé depuis une décennie".

Nestlé est apprécié pour sa capacité à augmenter son dividende depuis plus de soixante ans, avec une exposition sur un secteur généralement peu affecté par les incertitudes macroéconomiques.

NextEra Energy est la première des trois valeurs américaines à être confirmée dans la liste, grâce à la position de leader dans le développement des énergies renouvelables sur le marché américain et grâce à une situation financière très solide. "En outre, le dividende a été relevé chaque année depuis 1995".

Intercontinental Exchange est un marché boursier américain spécialisé dans les produits dérivés, qui est également la maison mère du New York Stock Exchange. Durant les phases de forte volatilité, les revenus ont donc tendance à augmenter. "Ce titre dispose donc d’un bon profil de diversification pour les portefeuilles".

Visa continue de bénéficier de son exposition sur le développement du commerce électronique, avec des versements aux actionnaires qui vont rester soutenus et en augmentation régulière durant les prochaines années.