Amorphes, les Bourses européennes terminent à nouveau dans le rouge

La Bourse de Bruxelles reculait de 0,25% en fin de séance, le Bel 20 terminant à 3 708,49 points avec 12 de ses éléments en baisse. Sofina (203,40) et arGEN-X (346,00) étaient en tête avec des reculs de 1,17 et 1,20 % en compagnie de VGP (76,80) qui ne reperdait plus que 0,78 %, Galapagos (40,95) se distinguant par contre en gagnant 2,38 % tandis que Solvay (95,54) et UCB (73,44) cédaient 0,23 et 0,08 %.