La Bourse de Bruxelles rebondit et se rapproche des 3 750 points

La Bourse de Bruxelles confirmait une hausse de 1,00 %, le Bel 20 terminant à 3 745,68 points. Dix-neuf de ses éléments étaient teintés de vert, VGP (79,40) et Sofina (210,00) nettement en tête avec des regains de 3,39 et 3,24 %. KBC (60,76) était positive de 0,56% alors que Ageas (41,75) cédait 0,22 %, AB InBev (56,98) et Colruyt (21,60) étant reparties de 0,33 et 1,12 % à la hausse.