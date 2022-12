Seules positives en matinée, les immobilières voyaient VGP (77,80) et WDP (26,70) abandonner 2,02 et 1,40 %, Solvay (94,46) et UCB (73,56) reculant de 1,34 et 1,66 %, arGEN-X (348,30) et Galapagos (41,35) de 1,11 et 0,34%. AB InBev (56,27) et Colruyt (21,30) valaient 1,25 et 1,39 % de moins que jeudi, KBC (60,08) et Ageas (41,42) reculant de 1,12 et 0,79 % tandis que Sofina (205,60) et Aperam (29,49) se dépréciaient de 2,10 et 1,70%, D'Ieteren (179,20) et Elia (132,80) de 1,27 et 1,12 %.

La Bourse de Francfort terminait l'année sur une chute de 1,05 %, avec un DAX à 13 923,59 points. La Bourse de Paris faisait pire encore, le CAC 40 abandonnant 1,52 % à 6 473,76 points. La Bourse de Londres limitait à peine la casse en reculant de 0,81 %, le FTSE-100 se figeant à 7 451,74 points.

Valeurs de clôture du vendredi 30 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :