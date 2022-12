De Tesla à Meta : ces géants qui ont perdu des centaines de milliards de dollars en 2022

Fin de la récréation pour Meta et les géants de la tech

Véritable fer de lance des géants de la tech avec Alphabet (Google), le mastodonte des réseaux sociaux Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) a connu une année catastrophique en Bourse. Alors que l’action a débuté l’année juste sous les 340 dollars, elle végétait fin décembre autour des 120 dollars, en recul de plus de 65 % sur 2022. Elle est même brièvement passée sous les 90 dollars début novembre.

Car derrière Meta, le secteur technologique dans son ensemble a sombré au fil des mois. Entre bulle numérique, relevée des taux et donc baisse des liquidités et retour des investisseurs vers les valeurs refuges, le secteur de la tech a subi une sévère correction. “Depuis le début de l’année, le club fermé de ces valeurs, comprenant Apple, Amazon, Meta (Facebook), Tesla, Google et Microsoft, affiche une perte globale de capitalisation boursière de près de 4 000 milliards de dollars”, soulignait-on en octobre.

Dérapage incontrôlé pour Tesla

Si Tesla connaît une véritable débâcle boursière en 2022, ce n’est pas tant à cause de mauvais résultats financiers, ou de la concurrence - il est vrai croissante sur le segment des véhicules électriques - que des frasques de son singulier CEO, aka Elon Musk. Depuis son rachat du réseau social Twitter, “l’action est tombée en disgrâce. Mais la concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques joue également un rôle dans cette chute libre sur le marché boursier”, relevait l’agence Belga cette semaine, au lendemain d’une nouvelle dégringolade de l’action à Wall Street. “À son apogée, en novembre 2021, l’action Tesla valait 407,36 dollars. Le 28 décembre, elle tournait autour de 115 dollars.”

L’action a peut-être touché le fond pour mieux rebondir : pour la dernière séance de l’année, elle reprenait du poil de la bête en remontant au-dessus des 120 dollars. Un résultat toutefois bien en-dessous de ses sommets de janvier 2022, quand elle culminait à 400 dollars…

Le bitcoin et consorts s’écroulent

Déjà en perte de vitesse fin 2021, les cryptomonnaies ont continué leur descente en chute libre en 2022. Le bitcoin, porte-drapeau des monnaies numériques, a chuté de plus de 60 % de sa valeur depuis janvier, passant de plus de 40 000 dollars à un peu plus de 15 500 dollars. En novembre 2021, elle frôlait, en pleine ascension, avec les 60 000 dollars…

La dégringolade du bitcoin n’a pas été sans conséquence. C’est tout l’écosystème des cryptomonnaies qui a tremblé, certains allant jusqu’à s’effondrer. C’est notamment le cas de FTX, qui était “pratiquement une banque, aux yeux de ses utilisateurs, puisque leurs avoirs en cryptomonnaies y étaient détenus”, qui a dû déposer le bilan en cette fin d’année. D’autres géants du secteur, comme Coinbase Global, sont également en grande difficulté. “En décembre 2021, l’entreprise entrait au Nasdaq, suscitant un enthousiasme incroyable. L’action s’envolait à 328 dollars, atteignant une capitalisation boursière de 85 milliards de dollars, l’entreprise levant au passage sans frémir 3 milliards sur le marché obligataire. Sur la semaine écoulée, l’action s’est échangée à… 35 dollars, le plus bas depuis le début de sa cotation.”

Reste à savoir si 2022 marquera la mort des cryptomonnaies ou la mutation vers de nouvelles normes. Car selon les données de la plateforme CoinMarketCap, entre fin 2021 et fin 2022, la capitalisation globale des cryptomonnaies s’est effondrée des près de 2 200 milliards de dollars.

La Banque nationale de Belgique, encore un intérêt pour les investisseurs ?

Chez nous, l’une des autres grandes perdantes de l’année Boursière n’est pas des moindres : il s’agit de la Banque nationale de Belgique. Si la valeur de l’action est sur une pente descente depuis plusieurs années, elle a subi une double chute en 2022. Au-delà des 3 000 euros début 2018, elle a progressivement reculé pour se loger aux alentours de 1 650 euros début 2022.

Fin septembre, la BNB émettait un avertissement sur résultat. “Comme toute société cotée, la BNB doit prévenir le marché si des événements peuvent influencer ses résultats de manière positive ou négative. Les relèvements de respectivement 50 et 75 points de base des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) auront incidence négative sur les résultats des banques centrales de l’Eurosystème, et pourraient même entraîner un 'déficit'”, prévenait-elle. Une annonce aux effets dévastateurs : l’action chutait de 45 % dans la foulée et, après un rebond fin octobre, elle plongeait à nouveau pour évoluer aujourd’hui aux alentours des 660 euros.

”Sur la base des attentes actuelles du marché, la Banque pourrait enregistrer des pertes jusque et y compris l’exercice 2027 avant de renouer avec la rentabilité. Si un tel scénario venait à se concrétiser, cela entraînerait des pertes totales d’un montant de l’ordre de 9 milliards d’euros sur cette période”, précisait La Libre début décembre. L’action pourrait donc progressivement perdre son attrait auprès du public…

VGP, bon dernier du Bel 20 en 2022

Si la Bourse de Bruxelles enregistre un recul de 13,50 % sur l’ensemble de l’année, certaines valeurs ont tout particulièrement plombé l’indice belge. C’est la société VGP qui hérite du triste titre de plus mauvaise performance de l’année. Si 2021 avait permis au groupe immobilier de doubler sa capitalisation (de 115 à 236 euros), il a perdu ses gains avant de les creuser, l’action se négociant aujourd’hui sous les 80 euros.

VGP est toutefois loin d’être la seule à tirer la langue : l’année 2022 a été compliquée pour les valeurs immobilières. “Les SIR (sociétés immobilières cotées) sont aussi très affectées par la hausse des taux. Cofinimmo (-41 %), WDP (-37 %) et Aedifica (-34 %) donnent le ton des performances des autres SIR cotées chez nous, seule Befimmo affichant en 2023 une hausse de 42 % à la suite d’un rachat par un groupe canadien.”

Du Nasdaq au S&P 500, les grands indices dans le rouge vif

Au final, une prestation vient cristalliser cette année boursière aux allures de calvaire pour certains. Le S&P 500, l’indice américain reprenant les plus grosses capitalisations boursières du pays, est en passe de boucler sa pire année depuis la crise financière de 2008 (-38 % sur l’année). Au-delà des 4 800 points, il évolue en cette fin décembre aux alentours des 3 840 points, soit une chute d’environ 19 %.

Ensemble, les dix capitalisations enregistrant les plus grosses pertes de l’indice ont vu s’envoler 1 600 milliards de dollars.

Le Nasdaq, qui regroupe uniquement les valeurs technologiques, est également en perdition, dégringolant de 15 732 points début janvier à 10 462 points fin décembre.

Porsche démarre sur les chapeaux de roue

L’année n’a pas pour autant été mauvaise pour tout le monde. L’une des éclaircies dans la grisaille a sans aucun doute été l’introduction en Bourse du constructeur Porsche. Fin septembre, la marque allemande faisait son entrée sur la Bourse de Francfort avec un prix de 82,50 euros par action. Le 22 novembre, elle enregistrait un pic au-delà des 110 euros. Si le soufflé est depuis retombé, la valeur actuelle, aux alentours des 95 euros, offre toujours une plus-value de 15 %.

En dépassant les 90 euros par action, Porsche est ainsi devenu le constructeur européen avec la plus grosse valorisation boursière. Début octobre, “les actions Porsche cotaient 90,92 euros, en hausse de 3,18 %, ce qui confère au constructeur une capitalisation boursière de 82,83 milliards d’euros, contre 78,7 milliards d’euros pour Volkswagen. Cela signifierait que Porsche serait devenu le constructeur automobile européen le mieux valorisé, devant des marques comme Mercedes-Benz (57,2 milliards d’euros), BMW (47,5 milliards) ou encore Stellantis (39,7 milliards)”.

Une performance qui permet aux investisseurs d’espérer pouvoir flairer d’autres bons coups en 2023. Mais pour cela, il faudra également voir comment les nombreux facteurs tels que l’inflation, les pénuries de matières premières, la guerre en Ukraine ou encore une possible résurgence du Covid-19 animeront l’actualité mondiale et économique.