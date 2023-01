Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert perdait 0,60% à 1,0611 dollar pour un euro et 0,77% à 1,2061 dollar pour une livre.

L'or, traditionnellement considéré comme une valeur refuge, profitait de la baisse du dollar et montait de 1,12% à 1.861 dollars l'once, après être monté à 1,865,12 dollars, un sommet depuis juin.

Pente descendante ?

En France, l'inflation a ralenti à 5,9% sur un an en décembre, selon des données publiées mercredi, une décélération déjà observée la veille en Allemagne où l'inflation a atteint 8,6% sur un an. "Les données pour la zone euro dans son ensemble sont attendues vendredi et si elles montrent un ralentissement de 10,1% à 9,6% comme prévu, alors cela serait le troisième mois consécutif de baisse et confirmerait que nous sommes sur une pente descendante", estiment les analystes de OFX.

"Il va y avoir moins de dégâts causés sur la consommation des particuliers, cependant la Banque centrale européenne (BCE) va probablement continuer de monter ses taux pendant quelques réunions", ajoutent-ils.

En attente de la Fed

"Ce regain de positivité (pour l'euro) pourrait être mis à l'épreuve plus tard dans la journée, lorsque la Réserve fédérale américaine publiera les minutes de sa réunion de décembre", prévient Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Les investisseurs y chercheront des indices sur les décisions de politique monétaire à venir, alors que la banque centrale cherche à poursuivre sa lutte contre l'inflation tout en ménageant l'économie.

Avec un mouvement de yo-yo qui laisse le Dollar index, indice comparant le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, à son niveau du début de l'année, le marché peine pour l'instant à trouver une direction forte.