En Chine, une concurrence féroce fait rage sur le marché des véhicules électriques.

Pour le modèle de base Y de Tesla, le prix a été réduit de 10 %. La différence de prix avec le même modèle aux États-Unis, qui a pourtant une plus grande autonomie et une transmission intégrale, passe à 43 %. Le Model 3 sera 14 % moins cher et présente déjà une différence de 30 % par rapport au prix américain. En octobre, Tesla a déjà procédé à sa première baisse de prix.

L'action est sous pression depuis des mois. Outre la concurrence sur le marché chinois, les investisseurs s'inquiètent également de la gestion du dirigeant Elon Musk, qui a depuis pris le contrôle du réseau social Twitter. Les actions de Tesla ont chuté de plus de 7 % à l'ouverture de la bourse ce vendredi, après quoi la perte s'est quelque peu atténuée pour atteindre environ 4 %. L'année dernière, le cours de l'action de Tesla a déjà perdu environ 65 %.