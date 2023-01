Jack Ma cède Ant Group et perd les rênes de son empire financier

Le fondateur et ancien patron du géant chinois de la société d'e-commerce Alibaba, Jack Ma, va céder le contrôle de l'entreprise fintech Ant Group dans le cadre d'une restructuration, a annoncé la société, alors que le régime communiste a multiplié les coups contre de grandes firmes du secteur. On attendait ce dénouement depuis de très longs mois. En fait, depuis la suspension de l'opération d'introduction en Bourse de Hong Kong, en octobre 2020, sur décision du Parti. Cette opération, bloquée à peine 48 heures avant son lancement, devait permettre à la branche de services financiers du groupe Alibaba fondé par Jack Ma, de lever quelque 34 milliards de dollars (américains), en faisant la plus grosse IPO (initial public offer) au monde.