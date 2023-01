Coup d'arrêt pour les Bourses européennes, le Bel 20 repasse sous les 3 850 points

La Bourse de Bruxelles cédait finalement 0,23%, à 3 847,94 points, après avoir déjà engrangé 4,20 % depuis le début de l'année. Quinze de ses éléments étaient teintés de rouge, D'Ieteren (175,50) en tête avec un recul de 4,41 % devant Cofinimmo (88,40) qui perdait 1,78 % en compagnie d'Aedifica (78,80) et VGP (84,30), en baisse de 1,56 et 1,52 %. Ageas (44,19) se distinguait par contre en bondissant de 4,27 % devant arGEN-X (354,60) et Galapagos (43,24) qui progressaient de 2,22 et 3,25 %, Solvay (101,40) et UCB (77,84) cédant par contre 1,31 et 1,02 %.