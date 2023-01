Les gains des Bourses européennes sont "contre-intuitifs" dans le contexte économique morose

La Bourse de Paris a ouvert en baisse de 0,37% à 6.882,01 points, Francfort cédait 0,34%, Milan 0,37% et Londres 0,44% dans les premiers échanges. À 9H20, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles baissait de 0,53 %, à 3 836,39 points.

Depuis le début de l'année, les places européennes sont portées par des données montrant le ralentissement de l'inflation en zone euro, la réouverture économique de la Chine et l'espoir que l'économie américaine connaisse un atterrissage en douceur après le resserrement monétaire de la banque centrale américaine.

Pour Michael Hewson, analyste de CMC Markets, les gains du début d'année sont "d'autant plus contre-intuitifs qu'ils s'inscrivent dans un contexte de consensus morose pour l'économie mondiale".

Des commentaires de banquiers centraux américains, réaffirmant lundi leur volonté de garder des taux d'intérêt élevés pour un certain temps, ont freiné les espoirs des investisseurs.

Une prise de parole de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, la banque centrale américaine prévue mardi sera donc scrutée par les investisseurs.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, incapable de confirmer le rebond de vendredi. Une attitude attentiste commence de plus à s'installer avant les chiffres de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis en décembre et le début de la saison des résultats d'entreprises.