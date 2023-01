La confiance revient chez les investisseurs et pousse les marchés européens vers le haut

"Il est clair que le débat de ce début d'année devient de plus en plus axé sur la possibilité d'un atterrissage en douceur des grandes économies. Il alimente la prise de risque sur les marchés et la baisse des taux d'intérêt à long terme", observe Sebastian Paris Horvitz, analyste de LBPAM. Ceci, explique-t-il, "est lié à l'attente d'une baisse beaucoup plus rapide qu'attendue de l'inflation et une certaine résilience de l'activité".

L'indice des l'indice des prix à la consommation (CPI) pour décembre aux Etats-Unis qui doit être publié jeudi devrait conforter la trajectoire de l'inflation. Les analystes prévoient une stagnation des prix sur un mois et un ralentissement sur un an, ce qui permettrait d'apaiser les craintes de nouveaux durcissements monétaires de la Banque centrale américaine (Fed).

"Ceci contraste avec le discours toujours sévère des banquiers centraux qui persistent sur l'idée que la politique monétaire doit devenir plus restrictive afin de réussir à faire converger l'inflation vers leurs objectifs", objecte M. Horvitz. Mardi, l'un des gouverneurs de la Fed, Michelle Bowman a estimé que la Fed avait "encore beaucoup à faire" dans la lutte contre l'inflation et qu'une fois que les taux auront atteint un niveau suffisamment restrictif, ils y resteraient pendant un certain temps.

La réouverture par la Chine qui renforce les perspectives économiques soutenait la tendance sur tous les marchés asiatiques et européens.

A la Bourse de Bruxelles, la dynamique était plus positive encore puisque le Bel 20 progressait de 0,72 % à 3 875,71 points. La Bourse de Francfort suivait la même tendance, le DAX avançant de 0,80 % à 14 892,43 points. Enfin, la Bourse de Londres engrangeait 0,62 % à l'ouverture, le FTSE-100 s'affichant à 7 742,58 points.