La Bourse de Paris a pris 0,80 % à 6.924,19 points, une sixième séance positive qui rapproche l’indice CAC 40 du seuil des 7.000 points, plus dépassé depuis mi-février 2022. Francfort a gagné 1,17 %, Londres 0,40 % et Milan 0,72 %.

L'indice BEL 20 et ses voisins européens poursuivaient leur progression mercredi, notre indice de référence gagnant jusqu'à 1,46% à 3.904,24 points avant de subir quelques prises de bénéfices et confirmer un gain de 1,33% à 3.899,13 points avec 16 de ses éléments en hausse, Sofina (225,80) et Aedifica (81,15) bondissant de 3,96 et 2,98%.

Brokers du mercredi

Aedifica (+3% à 81,15 euros) a été confirmé à « acheter » chez Degroof Petercam, l’objectif étant descendu de 125 vers 102 euros. La hausse des taux d’intérêt a entraîné un recul des attentes bénéficiaires, mais le titre continue de se négocier sur une décote importante en dépit d’un endettement qui devrait rester sous contrôle. « Suite à la récente émission de nouvelles actions, nous pensons que les besoins en capitaux frais ont été repoussés d’une année, de 600 millions d’euros à la mi 2023 à 400 millions d’euros durant le second semestre 2024 ».

Melexis (-0,4% à 90,05 euros) a enregistré plusieurs révisions favorables durant les dernières séances, avec un objectif grimpant de 75 vers 84 euros chez Deutsche Bank (« conserver ») tandis que Kepler Cheuvreux a relevé sa note de « conserver » vers « acheter » dans le cadre d’un rapport consacré au secteur européen des semiconducteurs (avec un objectif maintenu à 98 euros). Chez ce dernier courtier, l’analyste pointe la bonne croissance attendue en provenance du secteur automobile, qui devrait se traduire par une progression du chiffre d’affaires autour de 8% pour 2023.

Ageas (-1,2% à 43,67 euros) a été relevé de « conserver » vers « acheter » chez Berenberg, qui a également fixé son objectif à 52,3 euros. L’analyste pointe deux raisons principales à ce relèvement : la valorisation attractive du titre et les perspectives plus favorables pour les activités chinoises. « La réouverture de l’économie va permettre un redressement de la trajectoire de croissance dans ce pays ».

Valeurs de clôture du mercredi 11 janvier des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.