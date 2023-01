Le Bel 20 enchaîne une nouvelle séance positive et repasse les 3 950 points

Après avoir gagné 6,3 % depuis le début de l'année, la Bourse de Bruxelles poursuivait sa progression avec une quatrième séance consécutive de hausse et un gain final de 0,29 % à 3 951,79 points, 13 de ses éléments étant positifs, VGP (92,00) et Aedifica (85,30) en tête avec des regains de 3,60 et 3,02 %. WDP (29,96) et Cofinimmo (89,05) progressaient de même d'1,97 et 1,54%, Sofina (236,80) et Colruyt (24,34) s'appréciant de 2,96 et 1,46 % tandis qu'AB InBev (56,35) et Ageas (44,48) gagnaient 0,11 et 1,04 % contrairement à KBC (67,06), négative de 0,56 %.