Les Bourses européennes enchaînent et continuent leur remontée généralisée

La Bourse de Francfort avançant de 0,35 %, le DAX terminant la séance à 15 187,07 points. La Bourse de Paris suivait le mouvement, le CAC 40 engrangeant 0,48 % à 7 077,16 points. La Bourse de Londres terminait pour sa part en léger recul, le FTSE-100 lâchant 0,12 % à 7 851,03 points.

Valeurs de clôture du 17 janvier des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 56,70 (56,35)

Ackermans - 163,10 (163,60)

Aedifica - 85,25 (85,30)

Ageas - 44,19 (44,48)

Aperam + 35,30 (34,40)

arGEN-X + 368,40 (366,80)

Cofinimmo - 88,40 (89,05)

Colruyt + 24,42 (24,34)

D'Ieteren + 176,40 (175,50)

Elia + 138,70 (137,20)

Galapagos + 44,03 (43,89)

GBL - 79,44 (79,58)

KBC + 67,32 (67,06)

Proximus + 9,62 (9,41)

Sofina - 236,00 (236,80)

Solvay - 103,85 (104,10)

UCB - 80,52 (81,12)

Umicore - 34,44 (34,75)

VGP + 92,10 (92,00)

WDP - 29,72 (29,96)

L'avis du Broker pour Biocartis, Ageas et Aperam

Biocartis (+8,1% à 0,67 euros) a été confirmé à « conserver » chez Degroof Petercam, l’objectif étant relevé de 0,65 vers 0,74 euros. Le groupe biotech a annoncé qu’il avait réalisé une opération de refinancement de 66 millions d’euros, qui a notamment nécessité une augmentation de capital. "Si cette opération devrait permettre d’améliorer la sécurité financière pour les prochains trimestres (jusqu’en 2024), le prix à payer pour les actionnaires a été particulièrement élevé."

Ageas (-0,7% à 44,19 euros) a été confirmé à « neutre » chez UBS, l’objectif de cours grimpant de 38,8 vers 44 euros. Cette révision est intervenue suite à la publication d’un rapport sur les assureurs du Benelux. "La hausse de notre objectif est liée aux évolutions positives attendues en provenance du marché chinois suite à l’abandon des mesures zéro-COVID." Il pointe que les pays asiatiques représenteront environ 40% du résultat net en 2023 au travers de plusieurs coentreprises, dont la plus importante est active en Chine.

Aperam (+2,6% à 35,3 euros) a été maintenu à « sous-pondérerer » chez Barclays, l’objectif de cours étant relevé de 28 vers 29 euros dans le cadre de la publication d’une étude sur la sidérurgie européenne. "Nous sommes devenus plus optimistes sur les fondamentaux du secteur au vu du meilleur équilibre entre l’offre et la demande. La réouverture de l’économie chinoise et le soutien du secteur de la construction constituent d’importants facteurs de soutien pour les matières premières industrielles."