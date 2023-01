Coup d'arrêt pour la Bourse de Bruxelles, plombée par la chute de Sofina

Wall Street repassant dans le rouge, les voisins européens de la Bourse de Bruxelles réduisaient drastiquement leurs gains en fin de journée alors que le Bel 20 restait largement à la traine et augmentait ses pertes jusqu'à abandonner 0,86 % à 3 920,30 points avec 12 de ses éléments en baisse. Il subissait toujours la pression de Sofina (216,80) qui plongeait de 8,14 % devant UCB (77,66) qui chutait de 3,55 %, les immobilières voyant elles-mêmes Cofinimmo (85,75) et WDP (29,02) perdre 3 et 2,36 %.