La Bourse de Bruxelles se dote d'un nouvel indice regroupant les entreprises les plus durables : Bel ESG

Euronext Bruxelles, l'opérateur de la Bourse de Bruxelles, introduira en février un indice des entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de critères ESG. C'est ce qu'a annoncé Vincent Van Dessel, directeur général d'Euronext Brussels, lors d'une conférence de presse jeudi. ESG est l'abréviation de Environmental, Social and Governance (environnement, social et gouvernance) : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les activités d'une entreprise qui peuvent avoir un impact sur la société ou l'environnement.