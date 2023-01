Les Bourses européennes plongent dans le rouge, le Bel 20 retombe sous les 3 850 points

Après s'être maintenu pendant cinq jours au-dessus des 3 900 points, la Bourse de Bruxelles se repliait nettement, à l'instar de ses voisines européennes, le Bel 20 dégringolant de 1,81 %, à 3 849,32 points, avec tous ses éléments dans le rouge. Proximus (9,39) et Sofina (209,20) emmenaient les baisses en chutant de 4,63 et 3,51 % tandis que KBC (66,44) et Ageas (43,77) reculaient de 3,09 et 0,52 %, Aperam (34,48) et Umicore (33,72) de 2,93 et 2,35 %, AB InBev (55,05) et Colruyt (24,03) de 1,18 et 0,95 %.