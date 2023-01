Les Bourses européennes autour de l'équilibre : prudence de mise avant une vague de résultats d'entreprises

La Bourse de Paris a gagné 0,26%, la Bourse de Milan 0,24% mais la Bourse de Francfort a reculé de 0,07% et la Bourse Londres de 0,35%. Depuis le début de l'année, les places européennes ont toutes réalisé de fortes progressions.

Valeurs de clôture du mardi 24 janvier des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,76 (54,96)

Ackermans + 163,30 (162,50)

Aedifica - 83,00 (83,75)

Ageas + 44,50 (44,22)

Aperam + 35,94 (35,59)

arGEN-X - 356,60 (363,00)

Cofinimmo - 84,35 (86,20)

Colruyt - 23,96 (24,10)

D'Ieteren - 173,40 (174,10)

Elia - 134,50 (135,00)

Galapagos - 41,57 (43,15)

GBL - 78,94 (79,02)

KBC + 67,54 (67,16)

Proximus + 9,61 (9,56)

Sofina + 222,80 (222,20)

Solvay + 104,20 (103,45)

UCB - 76,52 (77,02)

Umicore + 34,69 (34,32)

VGP - 93,60 (94,20)

WDP + 28,72 (28,70)

Avis des brokers pour Solvay, Degroof Petercam et Deceuninck :

Solvay (+0,7% à 104,2 euros) a été confirmé à "surpondérer" chez JP Morgan Cazenove, avec un objectif grimpant de 110 vers 125 euros. Cette révision est intervenue avant la publication des résultats pour le quatrième trimestre. L’analyste s’attend à de bonnes nouvelles, grâce à la capacité de répercuter les hausses des coûts sur les prix de vente. Il estime que la valorisation reste dès lors attractive. A noter sur le Deutsche Bank ("acheter") avait également récemment relevé son objectif, également de 110 vers 125 euros.

Degroof Petercam a descendu ses attentes pour deux promoteurs immobiliers, avec un objectif ajusté de 70 vers 59 euros sur Immobel (+4,2% à 51,1 euros) et un avis confirmé à "acheter" : tandis qu’Atenor (+0,4% à 51,4 euros) a vu sa note descendue d’"acheter" vers "conserver" avec un objectif ajusté de 66 vers 54 euros. L’analyste estime qu’Atenor est mal préparé à l’approche d’un exercice 2023 qui s’annonce difficile, et il s’attend à ce que l’endettement atteigne un niveau "inconfortable". Immobel devrait inversement avoir une situation financière plus "résiliente".

Deceuninck (-3,5% à 2,5 euros) a été confirmé à "conserver", avec un objectif ajusté de 3 vers 2,8 euros avant la publication des résultats 2022. Le courtier a lourdement ajusté ses attentes pour le bénéfice par action suite au recul de la livre turque durant le deuxième semestre de l’année dernière. "Nous espérons avoir plus d’informations quant aux différents marchés régionaux sur lesquels le groupe opère".