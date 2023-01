Ce mercredi, à l'ouverture de Wall Street, le titre du constructeur piquait du nez et perdait près de 2,45 % sur le Nasdaq.

Tesla sous haute tension en Bourse à l’approche des résultats

3,6 milliards de dollars pour agrandir sa gigafactory de camions

Dans le même temps, l’entreprise d’Elon Musk a annoncé vouloir investir “plus de 3,6 milliards de dollars” sur son site du Nevada. Objectif ? Agrandir sa “gigafactory” où est notamment fabriqué son camion électrique baptisé “Semi”.

Deux nouvelles usines vont ainsi voir le jour sur le site localisé en plein désert : la première fabriquera des cellules pour les batteries, avec la “capacité de produire suffisamment de batteries pour 1,5 million de véhicules légers par an”, et la seconde sera la “première usine de fabrication de Semi à gros volume”.

L’opération devrait également entraîner le recrutement de 3 000 personnes.

Le montant de l’investissement est légèrement supérieur à celui initial pour la construction de l’usine, qui s’élevait à 3,5 milliards de dollars. C’était à l’époque en 2014 la première méga-usine de Tesla, qui en compte aujourd’hui quatre autres à New York, Shanghai, Berlin et au Texas (la plus récente opérationnelle depuis 2021).