Les Bourses européennes soutenues par la croissance américaine

La Bourse de Paris a progressé de 0,74% à 7.095,99 points. La Bourse de Milan a bondi de 1,32%, aidée par le secteur bancaire. La Bourse de Londres a pris 0,21% et la Bourse de Francfort 0,34%.

Valeurs de clôture du 26 janvier des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,70 (54,86)

Ackermans - 160,80 (162,00)

Aedifica + 81,80 (81,70)

Ageas + 45,26 (44,64)

Aperam + 36,50 (36,15)

arGEN-X + 350,80 (349,50)

Cofinimmo - 83,25 (83,65)

Colruyt - 23,94 (23,95)

D'Ieteren + 172,30 (170,90)

Elia - 134,00 (134,60)

Galapagos - 40,78 (41,19)

GBL + 78,90 (78,48)

KBC + 67,00 (66,76)

Proximus + 9,49 (9,49)

Sofina + 221,40 (218,00)

Solvay + 105,65 (104,20)

UCB - 74,58 (75,54)

Umicore - 34,53 (34,75)

VGP - 91,60 (93,80)

WDP + 28,68 (28,58)

Avis des brokers pour Melexis, Telenet et AB Inbev :

Melexis (+6,1% à 97,4 euros) a été confirmé à "conserver" chez ING, l’objectif grimpant de 85 vers 90 euros. L’analyste a revu ses attentes avant la publication des résultats pour le quatrième trimestre 2022, prévue pour le 1er février. Si le secteur des semi-conducteurs est dans un cycle baissier, les groupes exposés sur la production d’automobiles bénéficient d’un contexte plus favorable. "Nous pensons que la croissance pourrait rester positive sur l’ensemble de l’exercice 2023, grâce à la nature de long terme des contrats et de la capacité à relever les prix de vente".

Telenet (+1% à 15,25 euros) a vu son objectif descendre de 24 vers 22 euros chez Deutsche Bank, la note étant maintenue à "conserver". L’analyste s’attend à ce que le groupe ait atteint ses objectifs en 2022, avec des hausses de prix qui devraient permettre une progression du chiffre d’affaires durant l’année en cours. "Nous tablons sur une augmentation des tarifs comparable à celles observées chez les principaux concurrents belges".

AB Inbev (-0,3% à 54,7 euros) a récemment été confirmé à "neutre" chez Bank of America, qui a relevé son objectif de 55 vers 61 euros. L’analyste souligne que le brasseur a nettement amélioré son efficience opérationnelle, avec une transformation du portefeuille de produits et une augmentation de la digitalisation des ventes. "Nous sommes dès lors plus confiants quant à la capacité d’AB Inbev d’afficher une croissance plus rapide (de l’ordre de 4,5 à 5% par an) durant les prochaines années".