L’un des hommes les plus riches au monde accusé d’avoir organisé "la plus grande escroquerie de l’histoire"

Historiquement, Gautam Adani a fait fortune dans les ports et le commerce des matières premières, mais s’est ensuite diversifié en élargissant ses horizons aux aéroports, aux données, aux médias ou encore aux énergies renouvelables. Il est désormais à la tête du troisième plus grand conglomérat d’Inde. En 2021, il a "plus que doublé" sa fortune, "à 137,4 milliards de dollars, le classant juste derrière Elon Musk et Jeff Bezos, dans l’indice Bloomberg, après un bond de 20 places", notait l’agence Belga en août 2022. En septembre dernier, il a doublé Jeff Bezos, avec une fortune estimée à 146,8 milliards de dollars.

Manipulation de marchés et autres comptes frauduleux

Mais cette envolée fulgurante ne serait nullement due au hasard. Après deux ans d’enquête, le bureau d’investigations financières Hindenburg Research vient de dévoiler un rapport accablant sur l’homme d’affaires. Ses auteurs ont rencontré des dizaines d’anciens hauts responsables et épluché des milliers de documents. Ils n’hésitent pas à parler aujourd’hui de “la plus grande escroquerie de l’histoire”.

Depuis des dizaines d’années, des pratiques mêlant manipulation d’actions, fraudes comptables, corruption, falsification de résultats, détournements de fonds publics ou encore recours abusifs aux paradis fiscaux auraient permis à l’homme de faire fructifier ses entreprises et sa fortune personnelle.

En 2020, un autre rapport d’Hindenburg Research avait épinglé le constructeur de véhicules électriques Nikola, menant à la démission de son CEO Trevor Milton.

Adani réagit

Dans la foulée de la publication, l’action de plusieurs entreprises du groupe Adani ont enregistré un recul en Bourse, menant à une baisse globale de 10 milliards d’euros. Le Adani Group a d’ores et déjà réagi, indiquant qu’il envisageait des actions en justice contre le bureau d’investigation.