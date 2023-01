En Europe, Paris et Francfort ont fini à l'équilibre (+0,01%). Les deux places affichent respectivement des gains de plus de 9 % pour le CAC 40 et de plus de 8 % pour le Dax allemand au mois de janvier. Londres a très modestement reculé de 0,17 %, et a progressé de plus de 4 % depuis le début de l'année.

De son côté, le Bel 20 à Bruxelles affiche une légère hausse de 0,16 %, à 3 860,53 points. Les gains quotidiens les plus importants parmi les actions de l'indice ont été enregistrés par D'Ieteren et AB InBev. La holding a gagné 1,10 % à un cours de clôture de 174,90 euros, tandis que le brasseur a gagné 1,06 % à un cours de clôture de 55,09 euros.

Valeurs de clôture du mardi 31 janvier des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :