L’indice Dow Jones cédait 0,71 %, le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,17 % et l’indice élargi S&P 500 0,29 %, quelques minutes après l’ouverture.

La veille, dernière séance de janvier, le Dow Jones était monté de 1,09% à 34.086,04 points, le Nasdaq de 1,67% à 11.584,55 points et le S&P 500 de 1,46% à 4.076,60 points.

Sur le mois, le Nasdaq a récupéré 10,7%. Le S&P 500 a pris 6,2% et le Dow Jones 2,8%.

Prédictions pour le reste de l'année

"L'hypothèse est généralement que le baromètre de janvier prédit la performance du marché pour le reste de l'année" alors que 2022 a été une année terrible pour la Bourse, espérait Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Mais mercredi, les marchés devaient franchir "un obstacle, celui de la réunion du Comité monétaire de la Fed (FOMC) et la conférence de presse du président Jerome Powell", prévenait Patrick O'Hare de Briefing.com.

En fait, les acteurs du marché sont persuadés que le FOMC va relever les taux de seulement 25 points de base à entre 4,50% et 4,75%. "L'obstacle, c'est plutôt ce que Jerome Powell va dire", a relativisé l'analyste. "Va-t-il s'efforcer de repousser l'idée d'un assouplissement à venir des conditions financières (...) alors que le marché espère que la Fed va bientôt faire une pause dans ses hausses de taux et même les réduire avant la fin de l'année ?", se demande encore Patrick O'Hare reflétant les interrogations des investisseurs.

La Fed publie son communiqué à 19H00 GMT avant la conférence de presse de son président une demi-heure plus tard. Un indicateur, les créations d'emplois dans le secteur privé en janvier, publié par la firme spécialisée dans les fiches de paie ADP, a montré mercredi un net ralentissement des embauches qui pourrait satisfaire la Fed.

Cela pourrait être le reflet bienvenu à ses yeux d'un refroidissement du marché du travail, donc de l'inflation. Les embauches ont chuté à 106.000 contre 253.000 en décembre, mais de mauvaises conditions météo exceptionnelles, notamment des inondations en Californie, pourraient expliquer ce ralentissement.

Il faudra attendre vendredi les chiffres officiels du marché du travail.

Résultats d'entreprises

Du côté des résultats d'entreprises, les comptes du 4e trimestre de Meta sont attendus après la clôture. Le titre de la maison mère de Facebook perdait 0,91% à 147,72 dollars à 14H50 GMT.

La veille, Snap, qui chapeaute l'application de messageries Snapchat, a publié des résultats inquiétants pour le secteur qui se finance sur les revenus publicitaires sur le net.

Snap a vu ses ventes stagner au 4e trimestre et accusé une perte de 288 millions de dollars contre un bénéfice de 2 millions un an plus tôt. Et ce malgré une augmentation des utilisateurs. L'action plongeait de plus de 13% à moins de 10 dollars.

Le fabricant de puces AMD était très recherché (+5,78%) après l'annonce de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. Le groupe a cependant prévenu d'un ralentissement des ventes pour le 1er trimestre en cours.

L'éditeur de jeux video Electronic Arts chutait de presque 12%, après des projections décevantes entre le retard de la sortie du prochain opus de Star Wars et l'annulation de deux jeux sur mobile.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix se détendaient un peu à 3,48% contre 3,50% mardi.