Après la hausse modérée des taux de la FED et les 50 points de base ajoutés à ceux de la BCE, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles dépasse les 3.900 points avec une clôture en hausse de 1,47 % à 3.912,08 points et 17 de ses éléments dans le vert. Les immobilières et Sofina étaient en tête avec VGP (100,80) et Sofina (234,60) qui bondissaient de 7,23 et 5,87% en compagnie de WDP (30,54) et Aedifica (84,80), positives de 5,82 et 5,15% tandis que Cofinimmo (88,95) gagnait 5,02%.

La Bourse de Francfort a gagné 2,16 %, Paris 1,26 %, Londres 0,76 % après avoir tenu une position attentiste en début de semaine.

Valeurs de clôture du jeudi 2 février des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :