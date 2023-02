Les Bourses européennes dans le rouge, le Bel 20 retombe sous les 3 900 points

La Bourse de Bruxelles résistait un peu mieux que ses voisines européennes, le Bel 20 lâchant 0,48 % à 3 888,97 points avec 16 de ses éléments en baisse, mais soutenu par son poids lourd arGEN-X (350,70) qui repartait de 2,27 % à la hausse. Elia (129,70) et UCB (76,28) étaient également positives de 1,89 et 1,57 % alors qu’Umicore (33,62) et Proximus (9,37) étaient en tête des baisses avec des chutes de 3,89 et 3,40 % devant VGP (92,30) et Aedifica (81,85) qui abandonnaient 2,84 et 2,15 %.