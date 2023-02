La Bourse de Londres sort la tête de l'eau dans une séance marquée par un recul généralisé

Les pertes l'emportaient toujours à la fermeture des marchés européens, les intervenants attendant avec prudence le discours du président de la Fed. La Bourse de Bruxelles était négative de 0,40 % avec un Bel 20 à 3 873,24 points. Sur ses 20 éléments, 15 étaient dans le rouge, Aedifica (80,00) en tête avec un recul de 2,26 % devant Sofina (231,00) et Proximus (9,26) en baisse de 1,37 et 1,20 %. Galapagos (40,35) était par contre en tête des hausses avec un mieux de 1,74 %, Solvay (108,85) gagnant 0,05 % alors que UCB (76,14) et arGEN-X (348,00) perdaient 0,18 et 0,77 %.