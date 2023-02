Le Bel 20 et ses voisins terminent partagés

La Bourse de Londres a progressé de 0,26% et l'indice FTSE 100 a plus tôt atteint un nouveau sommet historique à 7.934,66 points, après un précédant record vendredi. La Bourse de Francfort a pris 0,60%, la Bourse de Milan 0,15%, tandis que la Bourse de Paris a cédé 0,18%, ralentie par les résultats de Société Générale.

Valeurs de clôture du mercredi 8 février des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,49 (54,48)

Ackermans + 160,10 (158,00)

Aedifica + 81,15 (80,00)

Ageas - 43,85 (43,99)

Aperam - 35,83 (35,98)

arGEN-X + 351,70 (348,00)

Cofinimmo + 88,35 (86,55)

Colruyt + 25,50 (25,26)

D'Ieteren = 179,60 (179,60)

Elia - 129,80 (130,40)

Galapagos + 40,62 (40,35)

GBL + 79,84 (79,48)

KBC + 68,58 (68,00)

Proximus + 9,26 (9,26)

Sofina + 235,20 (231,00)

Solvay + 109,75 (108,85)

UCB + 77,88 (76,14)

Umicore + 33,59 (33,48)

VGP + 94,50 (91,60)

WDP + 29,40 (29,30)

Avis des brokers pour UCB, Sequana Medical et Berenberg :

UCB (+2,3% à 77,88 euros) a été maintenu à "acheter" chez ING, l’objectif grimpant de 105 vers 108 euros. Alors que le groupe vient d’annoncer le feu vert européen accordé au Fintepla (épilepsie), l’analyste met plutôt en exergue le potentiel du Bimzelx pour les prochaines années. "Ce médicament pourrait devenir le plus gros succès commercial de l’histoire du groupe, et soutenir la hausse du cours en 2023". Il s’attend à une accélération de la croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice durant les prochaines années, et pointe la décote par rapport aux autres groupes pharmaceutiques européens.

Sequana Medical (+14,81% à 6,2 euros) a été remonté d'"accumuler" vers "acheter" chez KBC Securities, l’objectif étant fixé à 10 euros. Cette révision est intervenue suite à l’annonce de données précliniques favorables pour son traitement dans l’insuffisance cardiaque. L’analyste met également en évidence les importants progrès réalisés durant les derniers mois pour justifier le relèvement de sa note.

Berenberg a descendu ses objectifs pour deux groupes immobiliers, de 155 vers 110 euros chez Cofinimmo (+2,1% à 88,35 euros) et de 130 vers 110 euros chez Aedifica (+1,4% à 81,15 euros). Ces révisions sont liées à la prise en compte de l’impact du niveau plus élevé des taux d’intérêts sur la valorisation du portefeuille immobilier. Les notes ont été confirmées à "acheter" pour les deux groupes, car leur rendement reste attractif tandis que le marché des maisons de repos reste caractérisé par une offre insuffisante.