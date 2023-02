Cofinimmo, du rendement et une transition en cours

Cofinimmo a traversé une année 2022 difficile, avec un cours qui a plongé de plus de 35 % pour retomber sur un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 2015. Comme bon nombre de groupes immobiliers qui s’étaient reposés un peu trop sur la disponibilité de financements bon marché, le groupe a dû s’accommoder de taux plus élevés...