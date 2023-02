Les Bourses européennes au beau fixe, nouveau record pour Londres

La Bourse de Paris a pris 1,11%, revenant au-dessus des 7.200 points, la Bourse de Londres 0,76% pour terminer à 7.942,72 points, son nouveau plus haut en clôture et proche de son record absolu. La Bourse de Francfort a gagné 0,58%, la Bourse de Milan 0,63%.

Valeurs de clôture du 13 février des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,79 (54,50)

Ackermans + 163,40 (162,10)

Aedifica + 80,20 (79,95)

Ageas + 43,75 (43,32)

Aperam + 33,94 (33,66)

arGEN-X + 349,10 (348,40)

Cofinimmo - 87,15 (87,60)

Colruyt + 25,45 (25,35)

D'Ieteren + 182,90 (178,60)

Elia - 128,60 (129,00)

Galapagos + 37,57 (37,18)

GBL + 79,10 (78,72)

KBC + 70,58 (70,48)

Proximus - 8,90 (9,02)

Sofina + 236,00 (234,60)

Solvay - 108,25 (108,50)

UCB - 78,34 (79,06)

Umicore - 32,45 (32,58)

VGP - 90,90 (91,30)

WDP + 29,72 (29,40)

Avis des brokers pour KBC, Montea et Fagron :

KBC (+0,1% à 70,58 euros) a enregistré une vague de révisions positives sur ses objectifs de cours, de 73 vers 77 euros chez RBC Capital ("neutre"), de 65 vers 77 euros chez Exane BNP Paribas ("sous-performer"), de 85 vers 90 euros chez Oddo BHF ("surperformer"), de 62 vers 66 euros chez Credit Suisse ("sous-performer") et de 67 vers 72 euros chez UBS ("neutre"). Ces révisions font suite à l’annonce de résultats supérieurs aux attentes pour le dernier trimestre de 2022, marqués par une forte progression des revenus d’intérêt qui ont compensé la hausse des coûts salariaux.

Montea (+4,5% à 78,3 euros) a été relevé de "conserver" vers "acheter" chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant relevé de 75 vers 84 euros. Cette révision est intervenue suite à l’annonce de résultats supérieurs aux attentes en fin de semaine dernière, avec un dividende qui a été révisé à la hausse.

Fagron (-1,8% à 14,92 euros) a été maintenu à "acheter" chez Berenberg, qui a relevé son objectif de 25 vers 27 euros suite à la publication des résultats pour l’exercice 2022. "Le groupe a remis un bulletin solide pour l’exercice écoulé, avec un chiffre d’affaires et un résultat opérationnels qui sont nettement ressortis au-dessus des attentes du consensus". L’analyste se dit rassuré par ces chiffres, et il pointe que l’exercice en cours devrait voir la croissance surtout se manifester durant la seconde partie de l’année, avec une croissance autonome du chiffre d’affaires qui devrait se situer entre 5 et 10%.