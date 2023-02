Journée record à la Bourse de Londres: l'indice FTSE-100 dépasse les 8 000 points pour la première fois de son histoire

La place londonienne gagnait 0,56 %, à 7 997,13 points, à 16H00 GMT, quelques minutes après avoir grimpé jusqu'à 8 003,65 points.

L'indice vedette de la capitale britannique, composé d'entreprises très internationales, bat record sur record depuis quelques jours, malgré les craintes pesant sur une économie britannique promise à la récession. L'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 10,1 % en janvier sur un an, contre 10,5 % en décembre, et après un pic à plus de 11 % en octobre.

Cette décrue incite les investisseurs à réévaluer leurs attentes de resserrement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre, qui pourrait mettre fin plus rapidement que prévu à son cycle de resserrement des taux, ce qui générerait des conditions d'investissement plus favorables au Royaume-Uni.

La livre chutait lourdement mercredi (-1,36 % à 1,2011 dollar vers 16H05 GMT) en réaction aux données sur l'inflation et sur les anticipations de taux.

"Une combinaison de recul notable de l'indice des prix à la consommation en janvier et d'une livre sterling plus faible dope les valeurs du secteur de la consommation, bien que l'action de Barclays" soit en forte baisse après des résultats décevants, a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.