La forte hausse des ventes au détail fait chuter Wall Street à l'ouverture

La Bourse de New York, hésitante, a ouvert dans le rouge après l'inflation qui ralentit moins vite que prévu et une forte hausse des ventes au détail aux Etats-Unis. Elles ont rebondi plus qu'attendu en janvier, tirées notamment par la fréquentation en hausse des bars et restaurants, mais aussi par les ventes de voitures, selon les données publiées par le département du Commerce.