Les Bourses européennes à la fête, poursuivent leur excellent début d'année

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens restaient bien orientés mercredi malgré le recul de Wall Street, notre indice de référence progressant finalement de 0,66% à 3.918,74 points avec 15 de ses éléments en hausse, toujours emmenés par D'Ieteren (187,50) et Aperam (36,19) qui gagnaient 2,97 et 2,84%.