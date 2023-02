Les taux d'intérêt à long terme belges repassent au-dessus de 3%

Les taux d'intérêt à long terme belges ont de nouveau dépassé 3% mercredi, soit le niveau le plus élevé depuis le début de l'année. Des taux d'intérêt à long terme plus élevés renchérissent les emprunts, en particulier les prêts immobiliers, et sont également une mauvaise nouvelle pour le Trésor public s'il doit à l'avenir lever des fonds sur les marchés financiers.