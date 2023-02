Croissance, inflation et politiques monétaires plus strictes changent l'approche des investisseurs

"Les données macroéconomiques sont très volatiles au tournant de l'année, ce qui rend difficile la lecture de la conjoncture mondiale début 2023", nuance Xavier Chapard, de la Banque Postale AM. "Les anticipations du marché sont désormais assez différentes de celles qui prévalaient depuis quelques mois, intégrant une croissance plus forte, une inflation un peu plus persistante et des politiques monétaires durablement plus restrictives", estime-t-il.

Plusieurs indicateurs viendront confirmer ou remettre en cause cette vision au cours de la semaine, comme les indicateurs d'activité PMI mardi, l'inflation aux Etats-Unis vendredi. La Réserve fédérale américaine publie également le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire mercredi. Une dizaine de résultats d'entreprises sont encore attendus sur les quarante entreprises du CAC au cours de la semaine, principalement mercredi et jeudi.

A la Bourse de Francfort, le DAX faisait également du surplace (+0,06 %) à 15 491,96 points. La Bourse de Bruxelles enregistrait un meilleur démarrage, le Bel 20 avançant de 0,29 % à 3 930,41 points. La Bourse de Londres suivait le mouvement, le FTSE-100 s'appréciant de 0,13 % à 8 014,77 points.