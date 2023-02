La Bourse de Bruxelles se maintient de justesse au-dessus des 3 900 points

La Bourse de Bruxelles cédait 0,66 % à 3 901,11 points, avec 18 des éléments du Bel 20 dans le rouge. Ceux-ci étaient emmenés par Proximus (8,85) avec une chute de 4,28 %, Sofina (228,60) abandonnant 2,22 % tandis que les immobilières VGP (90,00) et WDP (29,26) reculaient de 3,02 et 2,14 %. D'Ieteren (181,70) et Umicore (32,25) perdaient 1,73 et 1,04 %, rejointes de justesse par Aperam (37,40) qui concédait 0,19 %.