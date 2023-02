Les prix du pétrole et du gaz stagnent à des niveaux bien en-dessous des pics de 2022

Les attentes du marché "se sont modifiées pour tenir compte de la résilience de l'économie américaine et de l'inflation qui persiste", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. Les indicateurs de l'activité économique PMI aux Etats-Unis se sont montrés plus résilients qu'attendus, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à augmenter ses taux directeurs plus que prévu.

Or, une nouvelle hausse des taux pèserait sur "les perspectives de croissance des États-Unis et, dans une certaine mesure, celles du reste du monde", poursuit M. Evangelista.

Le marché attend la publication des minutes de la Fed mercredi,qui pourraient confirmer les craintes d'une politique monétaire à venir plus stricte, "un scénario qui pourrait voir les prix du pétrole souffrir davantage, les marchés intégrant la baisse de la demande future", affirme-t-il.

Les inquiétudes gazières s'éloignent

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'échangeait sous la barre des 50 euros le mégawattheure (MWh), à 49,43 euros, après avoir atteint la veille 47,70 euros, son plus bas depuis près de 18 mois. Le TTF a dévissé de plus de 85 % depuis son dernier pic en août, et d'environ 35 % depuis le début de l'année.

Les inquiétudes autour d'un manque de gaz en Europe pour l'hiver en raison des baisses d'approvisionnement venant de Russie se sont largement dissipées. "En effet, la fin de l'hiver n'est plus qu'à quelques semaines et les installations de stockage de gaz en Europe sont encore remplies à 64 %", explique Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank, contre un peu moins de 40% et 30% les deux dernières années à la mi-février.

S'il reste toujours possible que le mois de mars soit exceptionnellement froid et que les particuliers continuent de chauffer leurs habitations jusqu'en avril, il reste "fort probable que la phase de remplissage de l'hiver prochain commence au niveau confortable de plus de 50 %", poursuit l'analyste.

Les prix pourraient toutefois remonter l'hiver prochain, la situation actuelle étant principalement le résultat d'un hiver exceptionnellement doux en Europe, mais aussi d'une demande de gaz naturel liquéfié en Chine plus faible "pour la première fois en 40 ans" en raison de la faiblesse de son économie, fait valoir M. Fritsch.