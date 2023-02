Les Bourses européennes clôturent dans le vert sauf le Bel 20 en très légère baisse

Le Bel 20 et ses voisins européens se retrouvaient eux-mêmes partagés, l'indice de la Bourse de Bruxelles terminant de justesse de 0,02% dans le rouge à 3.888,52 points après plusieurs brèves incursions au-dessus des 3.900 points. Onze éléments de l'indice étaient teintés de vert mais, il subissait la pression de Solvay (106,20) et VGP (83,00) dont les résultats étaient accueillis par des chutes de 3,85 et 5,47%, Proximus (8,68) et Elia (126,00) suivant avec des baisses de 3,73 et 2,10%.

La Bourse de Paris a pris 0,25% à 7.317,43 points, Francfort a progressé de 0,49%, Milan de 0,65%. Londres a pour sa part perdu 0,29%.

Valeurs de clôture du jeudi 23 février des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 57,13 (56,66)

Ackermans - 157,80 (157,90)

Aedifica + 79,55 (79,05)

Ageas + 41,88 (41,52)

Aperam + 37,13 (36,23)

arGEN-X + 346,70 (343,40)

Cofinimmo + 86,70 (85,85)

Colruyt - 25,60 (25,90)

D'Ieteren + 184,00 (183,50)

Elia - 126,00 (128,70)

Galapagos - 36,62 (36,89)

GBL + 79,28 (79,12)

KBC + 70,06 (69,54)

Proximus - 8,68 (9,02)

Sofina + 235,40 (232,00)

Solvay - 106,20 (110,45)

UCB - 80,38 (80,98)

Umicore - 31,75 (31,91)

VGP - 83,00 (87,80)

WDP + 29,18 (28,88)

L'avis du Broker sur Solvay, WDP et Materialise

Solvay (-3,9 % à 106,2 euros) a été maintenu à "accumuler" chez KBC Securities, qui a relevé son objectif de 130 vers 135 euros après la publication des résultats annuels marqués par une croissance autonome supérieure aux attentes du courtier. "Pour 2023, les objectifs fixés par la direction sont également supérieurs à nos attentes. En outre, la séparation du groupe est désormais prévue pour le mois de décembre, et devrait permettre de débloquer de la valeur pour les actionnaires."

WDP (+1 % à 29,18 euros) a été confirmé à "acheter" chez ING, qui a relevé son objectif de 35 vers 37 euros. L’analyste souligne que les résultats pour 2022 ont démontré la solidité du segment logistique. "La santé financière reste saine, avec une bonne visibilité sur les résultats futurs et un accent mis sur les investissements profitables." Il pointe également la plus grande sélectivité dans les projets dans un contexte de taux plus élevés. "Les objectifs de la direction pour 2023 sont ressortis au-dessus de nos attentes."

Materialise (-0,6 % à 8,84 dollars) a été confirmé à "conserver" chez Kepler Cheuvreux, qui a toutefois descendu son objectif vers 9,6 dollars. L’analyste souligne que les derniers résultats sont ressortis une nouvelle fois en dessous des objectifs, ce qui l’a amené à descendre ses attentes bénéficiaires. "La confiance du marché est désormais relativement faible, et nous avons également des réserves quant à la stratégie de croissance externe."