La Bourse de Bruxelles bondit au-delà des 3 900 points pour lancer sa semaine

Après quatre séances consécutives de baisse et un recul de 1,51 % la semaine dernière, la Bourse de Bruxelles repartait à la hausse, à l'instar de ses voisines européennes. Le Bel 20 terminait sur un regain de 1,27 % à 3 908,45 points après avoir conforté son avance à l'approche de l'ouverture également positive de Wall Street. Tous ses éléments étaient teintés de vert, Sofina (234,20) et Aperam (37,59) en tête avec des bonds de 2,54 et 2,51 % devant VGP (86,20) et Galapagos (35,99) qui s'appréciaient de 2,50 et 2,48 %.