À contre-courant, la Bourse de Londres clôture la séance sur une nette hausse

Déjà à la traîne au matin, la Bourse de Bruxelles dérapait sur une inflation allemande supérieure aux attentes et abandonnait finalement 0,57 %, avec un Bel 20 à 3 879,87 points, immobilières en tête. Quatorze éléments de l’indice bruxellois étaient en baisse, emmenés par Cofinimmo (84,00) et WDP (28,02) qui chutaient de 3,95 et 3,25 % en compagnie de Aedifica (78,20) et VGP (83,20), négatives de 2,37 et 2,23 %, Elia (120,60) abandonnant de son côté 3,37 %.