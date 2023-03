Les investisseurs témoignent d'un vaste appétit pour la "dette verte", destinée à financer des infrastructures d'énergies renouvelables, des transports faiblement carbonés, ou des logements bien isolés. Mais l'UE ne disposait pas encore d'une norme commune pour certifier le caractère durable des investissements. La "norme européenne pour les obligations vertes", qui avait été proposée en juillet 2021 par la Commission, "permettra aux investisseurs d'orienter leurs placements avec plus de confiance vers des technologies et des entreprises plus durables", a souligné le Parlement dans un communiqué.

Cette norme s'aligne sur la taxonomie de l'UE, une législation qui définit les activités économiques pouvant être considérées comme durables. Véritable "boussole environnementale" européenne, la taxonomie guide les investissements privés qui doivent aider l'UE à atteindre son objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Ses critères sont définis par des experts indépendants.

Réduire les risques de greenwashing

Les produits des obligations vertes européennes devront être investis dans des activités alignées sur la taxonomie, "à condition que les secteurs concernés soient déjà couverts par celle-ci", a précisé le Conseil, qui représente les 27 États membres. Une flexibilité a été prévue pour les autres secteurs qui pourront représenter jusqu'à 15 % des montants émis, à condition qu'ils soient conformes aux exigences de la taxonomie, en attendant que des critères écologiques soient été établis.

La nécessité de cette mesure de souplesse sera réévaluée ultérieurement.

"Les investisseurs pourront plus facilement avoir confiance dans le caractère durable de leurs investissements ce qui réduira les risques de greenwashing", a estimé Elisabeth Svantesson, ministre suédoise des Finances, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE.

L'Union européenne "a fait un grand pas pour verdir ce marché massif", s'est réjoui l'eurodéputé social-démocrate néerlandais Paul Tang, rapporteur du texte au Parlement, évaluant les volumes de transactions sur les obligations en Europe à 100 000 milliards d'euros par an.

L'accord conclu tard par les négociateurs des institutions doit encore être confirmé formellement par le Conseil et le Parlement européen dans les semaines qui viennent. Il commencera à s'appliquer 12 mois après son entrée en vigueur.